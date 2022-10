La "vraie" 5G de Proximus activée à Durbuy : une première en Wallonie

La "plus petite ville du monde", située en province de Luxembourg, est ainsi la première commune wallonne à bénéficier de la "vraie" technologie, c’est-à-dire s’appuyant sur les nouvelles bandes de fréquences récemment attribuées, au contraire de la ‘5G light’ disponible dans d’autres villes du sud du pays.

Proximus avait en effet déjà activé une version "légère" de la 5G en 2020 sur d’anciennes bandes de fréquences en plusieurs endroits en Wallonie mais, sous la pression des autorités locales, l’avait rapidement débranchée dans la plupart des endroits.

Début juin dernier, l’opérateur télécom et La Petite Merveille, l’entreprise du milliardaire Marc Coucke active à Durbuy, avaient ensuite annoncé vouloir renforcer dans les mois et années à venir la connectivité de la commune. L’ambition était, entre autres, d’y améliorer la couverture en 3G/4G et d’y déployer la 5G dans la vieille ville et dans le parc de loisirs Adventure Valley dès que ce serait règlementairement possible.

Si les normes d’émissions et régulations pour cette technologie doivent encore être adaptées en Wallonie, Proximus a cependant décidé de déjà activer la 5G dans le centre-ville de Durbuy. Aucun autre endroit n’est prévu dans les semaines à venir, précise l’opérateur.

Une première en Wallonie, avant d’autres ?

"Les normes n’ont pas été adaptées. C’est aussi une des raisons de la couverture limitée pour l’instant", explique-t-on chez Proximus. "Cette 5G (à Durbuy, NDLR) a une puissance réduite, dans le respect des normes actuelles. Nous espérons toujours une évolution de la norme le plus vite possible afin de permettre un déploiement plus large et plus efficace de la 5G en Wallonie."

Il s’agit donc de "vraie" 5G, c’est-à-dire utilisant le nouveau spectre qui a été acquis cet été: 100MHz de spectre dans la bande 3.5GHz, détaille l’entreprise.

Durbuy est la seule commune wallonne à en bénéficier actuellement. Si la 5G a déjà également été activée dans le Hainaut à Frasnes-lez-Envaing et à l’aéroport de Charleroi, il s’agit là-bas d’une version "light", qui réutilise d’anciennes bandes de fréquences et qui n’est pas non plus utilisée à sa pleine puissance.

En Flandre, où les normes d’émission ne sont pas aussi strictes qu’en Wallonie et à Bruxelles, Proximus a déjà déployé une vraie couverture 5G, à pleine puissance, dans plusieurs (grandes) villes.