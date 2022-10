175 assistants en compostage en province de Luxembourg

Lancée en mars dernier par Idélux Environnement, la formation au compostage et au paillage s’est terminée jeudi au LEC à Libramont. Au total, 175 personnes formées y ont reçu leur tablier d’ "assistant en compostage". Un beau succès qui démontre l’envie de nombreux citoyens de réduire leurs déchets et agir pour l’environnement.

Rassemblés au LEC à Libramont, les bénévoles et agents communaux ont participé à une conférence clôturant ainsi la formation qui alliait trois modules théoriques de deux heures, une visite guidée d'un site de traitement des déchets organiques et une visite guidée d'un compost privé. Au total, 54 agents communaux, 112 citoyens francophones et neuf citoyens germanophones l’ont suivie.

©Idélux

Pour les nouveaux assistants, la fin de ce premier cycle marque également le début officiel de leur mission de sensibilisation. En effet, au-delà d’une formation personnelle, ce projet vise aussi le partage des savoirs aux amis, voisins ou auprès des citoyens et associations de leur commune lors de différentes manifestations en 2023.

L’intercommunale rappelle que cette initiative a été rendue possible grâce à l’implication des communes avec lesquelles elle travaille dans le cadre d’un plan d’actions de prévention locales dont l’objectif principal est la réduction des déchets notamment organiques grâce au compostage et au paillage à domicile.

Idélux Environnement lancera un nouveau cycle de formation en mars 2023. Les inscriptions seront ouvertes dès janvier. Cette formation gratuite est ouverte à tous les amateurs de jardinage, quel que soit leur niveau, qu’ils soient débutants ou spécialistes. Infos et inscription ? www.idelux.be > Déchets > Réduire les déchets ou 063 231 987 (tapez 4).