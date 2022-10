Le Roi et la Reine marcheront pour la bonne cause ce vendredi en province de Luxembourg

Le Palais royal vient d'annoncer que les souverains seront présents en province de Luxembourg ce vendredi 28 octobre. Cette visite s’inscrit dans le cadre du cinquantième anniversaire de la reine Mathilde.

"Sa Majesté la Reine fêtera ses 50 ans le 20 janvier 2023 et souhaite à cette occasion diffuser un message positif sur le bien-être mental dans notre pays, indique le porte-parole du Palais. Entre juillet et décembre, et sous la devise ''Avançons ensemble pour le bien-être mental'', la Reine effectue une série de randonnées à pied et à vélo avec des personnes et des organisations qui s'investissent dans le domaine du bien-être mental."

Ces randonnées ont lieu, cette année, dans les 10 provinces du pays et en Région de Bruxelles-Capitale. La première s’est déroulée le 13 juillet à Zedelgem, en Flandre occidentale. La souveraine a fait du vélo avec les résidents de Licht & Liefde et avec d’autres personnes vulnérables.

La huitième randonnée aura lieu ce vendredi 28 octobre en province de Luxembourg. La Reine marchera 15 km avec des personnes qui s’investissent dans quatre organisations locales : Health Oncology Program Exercise (HOPE), qui propose des activités sportives aux patients atteints du cancer à l’hôpital de Libramont, Fit Your Mind, une ASBL qui encourage le sport chez les patients atteints de maladies neurologiques chroniques, l’ASBL Andage, un service d’accueil pour adultes atteints d’un handicap et le Relais pour la Vie, un mouvement de solidarité de la Fondation contre le Cancer.

Les marcheurs passeront notamment par le centre régional d’initiation à l’environnement (CRIE) au Fourneau Saint-Michel à Saint-Hubert et le Hall forestier de la Barrière Mathieu à Tenneville. Le roi Philippe soutient l'initiative de la Reine en faveur du bien-être mental et rejoindra les marcheurs à mi-parcours.