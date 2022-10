34 jours de télétravail par an pour les travailleurs frontaliers

Le conseil des ministres a approuvé jeudi, sur proposition de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, un avant-projet de loi modifiant la convention relative à la double imposition conclue avec le Grand-Duché de Luxembourg.

L'avant-projet porte sur un avenant à la convention concernant la double imposition signée le 31 août, qui modifie la règle dite des 24 jours, selon laquelle un travailleur transfrontalier peut rester imposable dans son État de travail même s’il exerce une partie de ses activités professionnelles dans un autre État pendant un nombre maximum de 24 jours par an.

L’objectif de cet avenant est d’étendre la règle de tolérance de 24 à 34 jours afin de diminuer davantage les démarches administratives pour les travailleurs frontaliers qui peuvent désormais travailler dix jours de plus dans leur État de résidence, par ex (p.ex. en télétravaillant) ou dans un pays tiers tout en restant imposables dans l’État d’activité habituel.

" Sans validation par le parlement fédéral, l'accord sur les 34 jours de télétravail pour les frontaliers n'était pas légal, rappelle le député-bourgmestre d'Attert Josy Arens qui est intervenu à plusieurs reprises dans ce dossier. J'ose croire que mes interventions répétées ont mis la pression sur la ministre qui a enfin sorti un texte."

Selon le député, des inconnues subsistent. "On ne connaît pas encore l'avis du Conseil d'Etat : le délai minimum est de 30 jours, poursuit-il. La date de présentation au parlement n'est pas encore connue. Cela dit, s'il n'y a pas encore de vote, un pas a été franchi vers la concrétisation de l'accord sur les 34 jours. J'espère en tout cas que ce projet de loi sera présenté au parlement avant la fin 2022."

Josy Arens demande que cet épisode serve de leçon aux gouvernants. "Dans une démocratie on communique après un vote. On ne prétend pas que c'est légal, alors que ce n'est pas le cas, surtout on ne banalise pas les erreurs qui ont été faites comme celles de communiquer tout et n'importe quoi depuis trois ans en évoquant 48, 24, 34 jours etc. Le respect des électeurs et dans ce cas précis, le respect des travailleurs frontaliers et le respect de l'administration sont des conditions d'existence de la démocratie."