Travaux entre Messancy et Wolkrange : fermeture de la N 81 les nuits de jeudi à vendredi et de vendredi à samedi

Comme annoncé précédemment, deux nouvelles nuits de fermeture de la N81 sont prévues entre Messancy et Wolkrange. Ces fermetures permettront la réfection des revêtements des giratoires compris sur ce tronçon.

Pour permettre l’achèvement du chantier, la réhabilitation des revêtements des giratoires compris sur la N 81 entre Messancy et Wolkrange sera traitée de nuit afin de limiter l’impact sur la circulation.

Du jeudi 27 au vendredi 28 octobre, ainsi que du vendredi 28 au samedi 29 octobre, de 21 h à 6 h, la N 81 sera fermée entre le giratoire situé à hauteur de Messancy et celui situé à hauteur de Wolkrange. Les usagers pourront accéder aux rues de la Chapelle et Sainte-Croix via le giratoire situé à hauteur de Wolkrange. La connexion à la N81 en direction de Messancy sera, quant à elle, fermée à la circulation.

Les usagers seront invités à suivre les déviations locales mises en place. Les opérations dépendant fortement des conditions météorologiques, les dates des prochaines nuits de fermeture seront communiquées ultérieurement.

Pour rappel, depuis le 1er septembre, un chantier est en cours sur la N 81 entre le giratoire situé à hauteur de Messancy et celui situé à hauteur de Wolkrange.

Concrètement, ces travaux permettront la réhabilitation :

Des revêtements de la N81 entre le giratoire situé à hauteur de Wolkrange et celui situé à hauteur de Messancy dans les deux sens de circulation, soit sur environ 3 km ;

Des revêtements des trois giratoires compris sur ce tronçon.

La réhabilitation des voies en direction de Messancy s’est effectuée du 1er septembre au 26 septembre tandis que celle en direction d’Arlon s’est tenue du 27 septembre au 19 octobre. Depuis le mercredi 19 octobre, les voies sont donc libérées sur la N81 entre Messancy et Wolkrange en direction d’Arlon.