Crise énergétique : l’action "No light Friday" en province de Luxembourg

La crise énergétique plonge les entrepreneurs dans une situation inextricable. Les 11 et 18 octobre, quatre fédérations du secteur alimentaire unissaient leurs forces pour pousser un cri d’alarme.

Ce mercredi, au terme d'une rencontre avec les représentants des quatre fédérations, les administrateurs de l’UCM Mouvement Luxembourg et la CLAC, Confédération Luxembourgeoise des Associations de Commerçants, se sont engagés à soutenir et accompagner le secteur dans ses combats.

"Nous ne pouvons rester les bras croisés. Il est de notre devoir de mettre tout en œuvre pour les aider à faire face à cette nouvelle crise, expliquent Philippe Denis, président de l'UCM Luxembourg et Alain Gaussin, président de la CLAC dans un communiqué. Nos indépendants sont au bord du gouffre. Si les coûts de l'énergie continuent de flamber et qu'aucune mesure forte n'est prise pour les aider, la multiplication des faillites sera inévitable. L'urgence, c'est maintenant. Il en va de la survie de notre économie, de nos forces vives ainsi que de nos affiliés et adhérents qui sont autant de familles menacées."

Des actions concrètes sont en cours de réflexion et devraient rapidement voir le jour. Dans l’intervalle, l’UCM Luxembourg et la CLAC invitent chaque indépendant, mais aussi chaque citoyen, à poser un geste symbolique fort, ce vendredi 28 octobre à 20h30, en prenant part à l’action lancée par la Fédération Horeca auprès des propriétaires d'établissements Horeca : " No light Friday". Une action visant à éteindre, durant 300 secondes, toute lumière pour alerter sur l'avenir de 300.000 indépendants et travailleurs en Belgique.

L’ensemble des indépendants, les TPE et PME sont également conviés à la soirée d’information " Crise énergétique – Sauver mon entreprise : quelles solutions ?" organisée le 14 novembre à 18 h 45 à Bastogne. L’occasion d’explorer les solutions qui s’offrent à eux, les pistes à envisager pour l’avenir en présence d’experts et conseillers en énergie. L’événement est gratuit mais l’inscription, obligatoire avant le 9 novembre via ucmlux@ucm.be ou au 063 220 604.