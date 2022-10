Rue de Neufchâteau: le chantier dans une nouvelle phase

Dès ce jeudi 27 octobre, le chantier de réhabilitation et de sécurisation de la rue de Neufchâteau (N40) à Arlon entrera dans une nouvelle phase.

À partir du 27 octobre, les travaux se concentreront sur le côté pair de la N40/rue de Neufchâteau entre rond-point Drayton jusqu’à la rue Scheuer Le basculement des travaux vers le côté pair n’avait finalement pas pu être réalisé en août dernier comme initialement prévu.

Durant cette nouvelle phase, les conditions de circulation seront modifiées, comme suit:

La circulation s’effectuera sur les voies réhabilitées situées côté impair mais toujours en sens unique et en direction d’Arlon avec une vitesse maximale limitée à 30 km/h.

Les parkings en domaine public situés côté pair seront supprimés, les accès aux parkings privés et aux habitations seront partiellement maintenus.

L’accès à la rue de Saint-Dié sera supprimé et celui à la rue de l’abattoir sera maintenu.

Réhabilitation et sécurisation

Pour rappel, ces travaux consistent principalement à:

Réhabiliter la voirie entre le carrefour formé avec la rue Numa Ensch-Tesch et le giratoire Drayton.

Réaliser un rond-point au carrefour formé par la rue de Neufchâteau et la rue de Saint-Dié.

Aménager un terre-plein central arboré.

Créer deux pistes cyclables.

Réaménager les trottoirs et les emplacements de stationnement.

Réaménager les zones d’embarquement et de débarquement des usagers des bus.

Adapter les trottoirs et zones de franchissement de voirie à la mobilité douce.

Rappelons encore que ce chantier a été précédé par des travaux portant sur les impétrants qui consistaient principalement à déplacer et/ou rénover des lignes électriques ou téléphoniques ainsi que des conduites d’eau et de gaz. Ces travaux représentent un budget global de près de 1,2 million€ HTVA. Ceux-ci sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO: le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. C’est la SRL S.Englebert qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ce chantier.

Le delhaize d’Arlon reste accessible

Contacté par nos soins, le directeur du magasin Delhaize (qui se situe en bordure de la rue de Neufchâteau), a souhaité préciser que son commerce restera accessible. "À partir de ce jeudi 27 octobre, la bande de circulation va donc changer dans les travaux. Vu que le sens de circulation change, nous nous sommes arrangés avec l’entreprise qui réalise les travaux pour faire une entrée provisoire dans le rond-point. Et donc, dès ce jeudi, le Delhaize sera accessible via le rondpoint. À la fin des travaux, on retrouvera l’entrée traditionnelle", précise Donovan Libois.