Le Roi et la Reine en promenade dans la forêt de Saint-Hubert

Entre juillet et décembre, et sous la devise ‘’Avançons ensemble pour le bien-être mental’’, la Reine effectue une série de randonnées à pied et à vélo avec des personnes et des organisations qui s’investissent dans le domaine du bien-être mental. Ces randonnées ont lieu dans les 10 provinces du pays été en Région de Bruxelles-Capitale.

La 8ème randonnée aura lieu ce vendredi 28 octobre dans la province de Luxembourg. La Reine marchera 15 km avec des personnes qui s’investissent dans 4 organisations locales :

Health Oncology Program Exercise (HOPE), qui propose des activités sportives aux patients atteints du cancer à l’hôpital de Libramont ;

Fit Your Mind , une ASBL qui encourage le sport et l’activité physique chez les patients atteints de maladies neurologiques chroniques (Parkinson, problèmes d’équilibre,…) ;

L’ASBL Andage , un service d’accueil pour adultes atteints d’un handicap ;

Relais pour la Vie, un mouvement de solidarité de la Fondation contre le Cancer.

Sa Majesté le Roi soutient l'initiative de la Reine en faveur du bien-être mental et rejoindra les marcheurs à mi-parcours.