Affaires des fausses procurations électorales à Neufchâteau: le renvoi général en correctionnelle confirmé

La chambre des mises en accusation de Mons a ordonné, dans un arrêt rendu ce lundi 31 octobre, le renvoi en correctionnelle de l’ensemble des inculpés dans le dossier de fraude électorale présumée lors du scrutin communal de 2018 à Neufchâteau. Un total de 23 personnes, dont l’ancien député-bourgmestre de Neufchâteau, Dimitri Fourny, devront donc s’expliquer devant le tribunal correctionnel de pour des faits qualifiés notamment de faux et usage de faux.

Une décision similaire avait déjà été rendue par la chambre du conseil de Mons en avril mais plusieurs inculpés avaient décidé d’aller en appel. La chambre des mises en accusation avait eu alors à se pencher sur le dossier.

Pour rappel, le dossier a atterri à Mons suite au dessaisissement par la Cour de cassation des juridictions du tribunal de première instance du Luxembourg, pour éviter toute suspicion légitime. Et ce car l’une des inculpées dans ce dossier, Francine Bossicart, ancienne conseillère CPAS de Neufchâteau et colistière de Dimitri Fourny sur sa liste Agir Ensemble, est parente avec des membres du greffe du tribunal de première instance de Luxembourg.

L’instruction avait toutefois été menée jusqu’à son terme par le juge d’instruction Jacques Langlois, attaché au tribunal du Luxembourg. Le dessaisissement était intervenu par après. Vu cette particularité, la défense de plusieurs inculpés avait soulevé, aussi bien en chambre du conseil que devant la chambre des mises en accusation, un argument possible de partialité du juge d’instruction Langlois et dans ce cas, un motif d’irrecevabilité des poursuites. La chambre des mises en accusation, tout comme déjà la chambre du conseil, n’a pas retenu cet argument et retient également que les inculpés n’ont jamais demandé la récusation du juge Langlois.

Sauf si un pourvoi en cassation est décidé, un procès pourrait donc se tenir dans quelques mois, soit plus de quatre ans après le scrutin visé par les soupçons de fraude électorale. Rappelons aussi que Dimitri Fourny a depuis quitté la vie politique. L’ancien député-bourgmestre a aussi toujours affirmé qu’il n’avait rien à se reprocher dans ce dossier.