L'Amour est dans le Pré: avec qui Bernard partira-t-il en voyage ?

L’heure du choix final arrive à grands pas pour Bernard. Bientôt, le célibataire Sibrétois devra trancher entre Cathy ou Françoise. Celle qu’il sélectionnera aura la chance de partir en voyage avec lui. Pour optimiser sa décision, l’agriculteur a bénéficié d’une dernière journée pour en apprendre encore davantage sur chacune d’entre elles.

Lors de l'épisode d'hier, les téléspectateurs ont pu suivre les cours de conduite de tracteur de Bernard dispensés auprès de notre amie Françoise. Visiblement, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière n'a pas semblé être une grande habituée. Alors qu'elle avait pour mission de déplacer une boule de foin avec les piques du tracteur, Françoise a quelque peu perdu ses moyens au moment de l'exercice. En effet, la prétendante a tout simplement déchiré la boule, sous les yeux désemparés de Bernard, "Oh mince ! Qu'est-ce que j'ai fait…", s'est-elle exclamée, d'un air désolé. Heureusement, Bernard a fini par ironiser sur la situation afin de détendre l'atmosphère, "On va voir les dégâts… Oh, ce n'est pas grave, mais je décompte des points quand même hein !", a-t-il ensuite plaisanté.

Bernard amoureux ?

Plus tard dans la journée, c'est avec Cathy que l'agriculteur Sibrétois s'est rendu en pâtures pour réparer les clôtures. Comme pour les cours de conduite, Bernard s'est montré très pédagogue lorsqu'il s'agissait d'expliquer à sa prétendante comment il fallait s'y prendre pour rafistoler les fils barbelés abîmés par ses bêtes. Les deux ont profité de cet instant de travail pour faire le point sur l'aventure. "Tu en penses quoi de ton séjour ?", a commencé par questionner Cathy, "Oh bah c'est chouette hein, on rigole, on s'est bien amusés", a alors rétorqué Bernard. "Est-ce que quelque chose a changé en toi ? Tu es amoureux ?", a poursuivi Cathy. "Oui, bah je ne sais pas, moi je n'avais plus ressenti ça depuis des années", a timidement répondu le célibataire. Le Sibrétois a en effet avoué qu'il n'avait plus l'habitude de recevoir des petits gestes d'attention, comme ceux reçus tout au long de cette expérience à la ferme.

Le choix de Bernard déjà fait ?

Depuis le début des arrivées des filles à la ferme, Bernard semblait partir sur un choix déjà tout fait. D’abord, lors de son tout premier moment individuel avec Françoise, il avait clamé que son idée était extrêmement claire. Ensuite, il avait notamment confessé à Sandrine, lors de l’élimination de Patricia, qu’il était sûr à 80% de sa décision finale. Hier soir, en discutant avec Françoise, il a ramené cette même estimation à une échelle de 60%… Ce qui est certain, c’est que l’écart se réduit entre les dernières filles, et que Bernard, lui, paraît assez perdu… Pour savoir qui de Cathy ou Françoise partira en voyage avec le Sibrétois, il faudra attendre le prochain épisode !