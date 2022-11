Toujours avantageux de faire son plein d'essence en France

Malgré la proximité des stations d'essence plus avantageuses au Grand-Duché, beaucoup d'automobilistes du sud de la province de Luxembourg vont faire leur plein en France, encore plus avantageux.

Les prix des carburants ne cessent de flamber au Luxembourg, en France, en Allemagne, ainsi qu’en Belgique où le diesel et le SP 98 dépassent cette semaine allègrement les 2 euros le litre. Le site des frontaliers.lu a publié ce mardi une analyse comparative intéressante entre les prix affichés par les trois pays voisins, Belgique, France et Luxembourg.

Ce 1er novembre, c’est encore en France que les tarifs sont les moins élevés, même si le prix du litre de sans-plomb 95 commence à être rattrapé par celui affiché au Luxembourg. L’Hexagone profite cette semaine encore du rabais à la pompe de 30 centimes mis en place par l’État français (jusqu’au 15 novembre), cumulé dans les stations TotalÉnergies d’une remise supplémentaire de 20 centimes d’euros du litre (qui s’est vu prolongée elle aussi jusqu’au 15 novembre prochain).

En Belgique, la facture devient de plus en plus salée pour faire son plein, en particulier pour les automobilistes roulant au sans-plomb 98 et au diesel où le prix du litre est à plus de 2,10 €.

La France la moins chère

Prix au 1/11/2022

– Belgique: Essence sans plomb 95: 1,91 €. Essence sans plomb 98: 2,12 €. Diesel: 2,19 €

– Luxembourg: Essence sans plomb 95: 1,69 €. Essence sans plomb 98: 1,94 €. Diesel: 1,98 €.

– France: Essence sans plomb 95: 1,65 €. Essence sans plomb 98: 1,75 €. Diesel: 1,90 €..