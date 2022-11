Bertrix : un chantier Nature à Auby-sur-Semois le 13 novembre

La prochaine activité de Natagora se déroulera le dimanche 13 novembre à Auby-sur-Semois avec, au programme, le débroussaillage et la découverte de la réserve naturelle du " Pré des Dames". Une organisation commune des trois régionales Natagora du "Grand Sud" : Semois ardennaise, Lorraine, Ardenne centrale.

Le " Pré des Dames" est une réserve naturelle acquise par Natagora entre 2013 et 2016 dans le cadre du projet Life Herbages. Ce terrain - de grand intérêt biologique - s’étend sur une surface de deux hectares et demi dont une partie se situe en bordure de la Semois. Cette friche, identifiée comme une Mégaphorbiaie, est riche de nombreuses espèces végétales telles la reine-des-prés, la valériane ou la salicaire. Elle est le refuge d’innombrables insectes (abeilles, mouches…) liés aux plantes mellifères. Les Libellules et Demoiselles y sont également présentes en nombre. La présence du Castor y est aussi attestée.

"Même si abattre des arbres peut paraître paradoxal dans le cadre de la protection de la nature, le débroussaillage et l'évacuation des troncs et des branches sont nécessaires, souligne Natgora dans un communiqué. Le but étant de maintenir un milieu ouvert le long de la Semois afin d'offrir aux espèces végétales et animales typiques de la vallée (libellules, batraciens…) un biotope accueillant. Autrefois, ce type de terrain était maintenu ouvert grâce aux pratiques agro-pastorales de nos aïeux. Prairies humides de fauche, mégaphorbiaies et marécages ont eu tendance, par la suite, à disparaître ces dernières décennies, en raison notamment de la plantation massive d'épicéas. Depuis son acquisition par Natagora, le site est redevenu davantage ouvert et nécessite un travail de gestion visant à empêcher la recolonisation par des espèces ligneuses, telles bouleaux et saules."

Les chantiers de gestion de Natagora sont ouverts à tous les volontaires qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la nature. Quels que soient le temps que ceux-ci souhaitent consacrer au travail et les capacités des participants, chacun est le bienvenu pour cette activité de plein air, riche en rencontres naturalistes et humaines.

Le rendez-vous de cette journée programmée le 13 novembre est fixé à 10 h devant l'église d'Auby-sur-Semois. Fin de l'activité à 16 h. Prévoir pique-nique, gants et bottes. Inscription avant le 10 novembre chez Hendrik Devriese : drie@me.com ou au 0472 29 53 91.