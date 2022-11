Un camion et une voiture impliqués dans un accident entre Ruette et Grandcourt

Un accident de la circulation est survenu ce jeudi peu après 13 h 30, rue de Longuyon entre Ruette et Grandcourt, dans la commune de Virton. Un camion et une voiture sont entrés en collision. Les pompiers de Virton et d’Etalle se sont rendus sur place.