Le retour des marchés de Noël en province de Luxembourg

Les marchés de Noël feront leur grand retour, cette année, dans les communes qui avaient fait l’impasse en raison de la crise sanitaire. Ainsi, après deux annulations, en 2020 et 2021, un retour à la normale est annoncé, notamment à Bastogne et à La Roche-en-Ardenne.

Dans la Nuts City, le marché, organisé par le syndicat d’initiative, accueillera une quarantaine d’exposants, diverses animations et même, le Père Noël. L’occasion de se plonger dans la magie de Noël avant l’heure puisqu’il débutera aux mêmes dates que le week-end du Nuts et des commémorations du 78e anniversaire de la Bataille des Ardennes, à savoir les 9 , 10 et 11 décembre. Il se poursuivra ensuite les 16, 17 et 18 décembre.

Cette année, l’ambiance festive s’étendra aussi en ville. En effet, le marché de Noël se tiendra sur la place Saint-Pierre mais aussi, et c’est une nouveauté, sur la place Charles Govaerts dans le Quartier Latin. Ce deuxième espace sera spécialement dédié aux enfants. Plusieurs animations ludiques seront proposées. Le marché sera accessible les vendredis 9 et 16 décembre de 16h à minuit, les samedis 10 et 17 décembre de 14h à minuit et les dimanches 11 et 18 décembre de 14h à 21h.

En parallèle, la Maison du Tourisme du Pays de Bastogne proposera la 2e édition de son « Petit Noël ». Un mini-marché 100% artisanal qui s’installera au 1 er étage du pavillon d’accueil situé sur la Place McAuliffe, les 10, 11, 17 & 18 décembre 2022, de 11h à 19h.

Autour de la patinoire à La Roche

A La Roche-en-Ardenne, le marché de Noël sera de retour, dans une version light, quai de l'Ourthe du 24 décembre au 1er janvier, de 15 h à 20 h, et de 11 h à 20 h, le week-end. "Pendant deux ans, nous avons été privés de rentrées financières , explique Sophie Molhan, co-organisatrice et échevine du tourisme. Certains chalets ont été vendus. Leur nombre a, par conséquent, été revu à la baisse. Il y en aura 20 autour de la patinoire en glace. Des produits locaux y seront mis en vente."

Septante exposants à Durbuy

A Durbuy, où le marché de Noël était payant l’an dernier, il revient dans une formule entièrement gratuite, avec pas moins de 70 exposants. Il sera accessible, dans le parc Roi Baudouin et près de l’Anticlinal, du 25 novembre au 18 décembre, le vendredi, samedi et dimanche, de 12 h à 20 h, du 19 décembre au 2 janvier, tous les jours de 12 h à 20 h et du 3 au 8 janvier, de 16 h à 20 h.

"Le syndicat d’initiative investit plus de 100 000 euros, en trois ans, dans des éclairages LED , précise Yves-Marie Peter, président du syndicat d’initiative. Ce nouvel éclairage, moins énergivore, fera vivre pleinement la magie de Noël aux visiteurs. Il sera aligné sur l’éclairage public et donc éteint de minuit à 5 heures du matin."