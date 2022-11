Les Maisons du diabète efficaces en province de Luxembourg

La prise en charge des patients serait la plus proactive des provinces wallonnes

A quelques jours de la journée mondiale du diabète, programmée le 14 novembre, les Cercles de médecins généralistes de la province de Luxembourg et administrateurs des Maisons du diabète ont analysé l’évolution de la pathologie et le fonctionnement de ces « Maisons ».

Ces sept centres paramédicaux spécialisés sont implantés à Arlon, Athus, Bastogne, Barvaux, Marche-en-Famenne, Libramont et Tintigny. Ils accompagnent les prestataires et patients dans la gestion du diabète de type 2.

Le Luxembourg reste la troisième province de Belgique avec le plus haut taux de prévalence, soit le nombre de personnes atteintes par cette maladie à un instant donné. Seules 9 des 44 communes luxembourgeoises – Léglise, Vaux-sur-Sûre, Meix-devant-Virton, Daverdisse, Tintigny, Libin, Herbeumont, Chiny Neufchâteau - sont en dessous de la moyenne belge.

Les 35 autres communes comptent en moyenne et au prorata de la population plus de personnes diabétiques que les autres communes belges. Sur base de ces chiffres, il est estimé que plus de 17 000 personnes sont concernées par le diabète. Beaucoup d’entre elles ne le savent pas encore.

Sur base des données de l’INAMI, les Cercles de médecins généralistes dressent un bilan positif du fonctionnement des Maison du diabète. « La prise en charge des patients diabétiques de type 2 en province de Luxembourg serait la plus proactive et préventive des provinces wallonnes », soulignent les médecins du conseil d’administration. « Ces données encourageantes tombent à point nommé pour la fête de leur20 ans d’existence et pour l’équipe paramédicale spécialisée. »

Cette proactivité se traduit par le nombre de personnes ayant bénéficié de séances d’information et des consultations auprès de diététiciennes au début de la pathologie. La province dispose, par ailleurs d’un des rares centres de formation pour professionnels.

« Une réforme du secteur de la santé est actuellement en cours de réflexion au niveau wallon. Nous espérons que cette ardeur d’avance dans la culture de la santé sera reconnue et pérennisée par la ministre wallonne de la santé Christie Morreale », conclut le conseil d’administration.