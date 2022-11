Les photos d’Alain Nicolas et Hans Westerling seront mises en vente au profit de Natagora

Loups et lynx s’exposent à Bouillon

Deux photographes animaliers, Alain Nicolas et Hans Westerling, proposeront prochainement, à la salle “La Poulie” à Bouillon, une exposition de leurs meilleurs clichés de lynx et de loup. La particularité de cette exposition ? Les agrandissements de ces photos seront mis en vente. Une partie substantielle des bénéfices sera rétrocédée à la régionale Natagora Semois ardennaise avec qui les deux amis photographes collaborent régulièrement.

Citoyen de Bouillon et passionné de la nature de nos régions, Alain Nicolas a eu la chance de photographier un lynx sauvage, un peu par hasard, un samedi soir de mai 2021. Ses clichés ont été largement diffusés dans les médias, il y a un an. À la suite de cette rencontre exceptionnelle, Alain Nicolas a décidé d’approfondir ses connaissances photographiques et s’est inscrit à une formation organisée par Hans Westerling – photographe animalier et spécialiste du loup – en collaboration avec Natagora Semois ardennaise.

Installé à Dohan, commune de Bouillon, depuis quelques années, Hans Westerling s’investit comme volontaire dans cette régionale de Natagora, avec laquelle il organise de nombreuses formations photographiques et anime des tables rondes sur le retour du loup. Il a collaboré à la rédaction de nombreux ouvrages, notamment pour le WWF, sur le thème des grands prédateurs, tels l’ours et le loup. Il est, en outre, membre, secrétaire et animateur du groupe de travail “Grands prédateurs” de Natagora.

"Le retour du loup et du lynx donne à nos forêts un caractère sauvage retrouvé, précise Hans Westeling. Sachons accueillir ce retour à sa juste valeur et le préserver de la compulsion humaine sans limite !" C’est dans cette perspective de sensibilisation et de protection que les deux partenaires photographes invitent le public à découvrir leurs clichés.

Les agrandissements de ces clichés exceptionnels seront présentés à la salle “La Poulie” – Boulevard Vauban 18, en face du pont de Cordemois à Bouillon – le vendredi 25 novembre à 18 heures pour le vernissage et une brève conférence, ainsi que le samedi et dimanche 26 et 27 novembre de 10 heures à 16 heures. Entrée gratuite.