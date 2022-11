Une récolte de vivres pour l’Abri de nuit

Le samedi 26 novembre, pour la seconde année consécutive, l’Espace Shopping Hydrion se mobilisera en faveur de l’Abri de Nuit d’Arlon en organisant, de 13 à 17 heures, une grande collecte de vivres non périssables et de produits d’hygiène. L’intégralité des dons sera offerte durant l’hiver aux sans-abri.

Chaque année, les responsables de cette structure, le seul refuge existant en province de Luxembourg, lancent un appel à toute la population afin de récolter des vivres et des produits d’hygiène. Cette année, avec la crise de l’énergie et l’inflation, les conséquences vont être désastreuses pour les plus démunis et ce soutien s’avère indispensable.

"Pour la deuxième année consécutive, l’Hydrion souhaite profiter de l’attractivité du week-end du Black Friday pour mettre sur pied un événement caritatif, soulignent les responsables de l’Espace Shopping Hydrion. En 2021, les citoyens avaient répondu massivement à notre appel. Plusieurs centaines de kilos de vivres avaient pu être récoltées et 10 trajets en camionnette avaient été nécessaires pour acheminer tous les dons jusqu’au refuge. Nous espérons le même succès pour cette édition."

La première ouverture de cet abri, appelé le "Soleil d’Hiver" remonte au 21 janvier 2008. À l’époque, une trentaine de personnes différentes y avaient été accueillies pendant une période de trois mois. L’encadrement était assuré par une vingtaine de bénévoles.

Durant les deux années suivantes, la structure s’est professionnalisée par la formation des bénévoles et la mise en place d’un règlement d’ordre intérieur. L’Abri de nuit a ensuite déménagé pour permettre l’augmentation du nombre de lits. En 2017, lors de l’obtention de l’agrément par la Région wallonne, l’équipe se composait d’une directrice, de trois coordinateurs et de 70 bénévoles. En moyenne, 95 personnes différentes y étaient accueillies annuellement.

Aujourd’hui, dans la foulée de la crise sanitaire, des encadrants supplémentaires ont été engagés afin d’assurer les nuits, par manque de bénévoles. La présence des éducateurs amène une stabilité dans l’équipe et une ouverture constante.