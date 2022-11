Coupe du monde de football : des écrans géants dans six communes

La commune de Bertrix ne boycotte pas la coupe du monde de football : le bourgmestre Mathieu Rossignol, qui rentre d’un séjour professionnel au Qatar, organise, avec l’ASBL Bertrix Initiatives, la retransmission des matches des Diables Rouges, sur un écran de 15 m2, au Bertrix Hall.

"Le choix de la FIFA remonte au 2 décembre 2010, rappelle-t-il. Or, cette désignation du Qatar a été entérinée sans grande objection. Aujourd’hui, des motifs avancés, certes sérieux, comme les conditions de travail et les bas salaires, soudainement, devraient inciter à gâcher la fête du sport. Nous ne nous permettrons pas de juger. Chaque individu est apte à réfléchir lui-même et décider s’il veut regarder cette coupe du monde ou non, chez lui ou dans des rassemblements organisés à cet effet."

Mathieu Rossignol ajoute que sa commune a opté pour un écran géant afin que la fête du foot se déroule dans une ambiance bon enfant. " Le Sport est toujours une fête. Belges et fiers de l’être, nous soutenons nos Diables Rouges et, à notre humble avis, bouder leurs efforts et leurs performances éventuelles ferait penser à une étroitesse d’esprit. Les équipes de foot attendent notre soutien."

À Libramont, l’échevin Bernard Jacquemin, coorganisateur, à titre privé, avec le club de motocross de Moircy, de la retransmission des matches des Diables sur un écran de 40 m2 à la Halle aux foires, souhaite, lui aussi, que la grande fête du foot, se déroule dans de bonnes conditions. Il espère accueillir 5 000 supporters.

À Adventure Valley, à Durbuy, le coup d’envoi sera donné ce dimanche en présence d’anciens Diables Rouges. Ensuite, les trois rencontres seront diffusées les 23, 27 novembre et le 1er décembre dans la salle du " Duvel Dôme" de 400 places. "L’accès à la salle et au parking sera gratuit, précise le directeur commercial. À chaque match, l’occasion sera offerte de gagner un maillot dédicacé par nos Diables et une cave à vin."

Les trois autres lieux où vous pourrez suivre les matches de l’équipe belge sur écran géant : à la salle " Le printemps" à Arlon, au centre communautaire de Saint-Mard et au Vaux hall à Vaux-sur-Sûre.