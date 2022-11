«Le meilleur pâtissier»: la Belge Adelina en couple avec un autre candidat

Certains internautes le supposaient, Adelina l’a confirmé au magazine « Ciné Télé Revue » : la Virtonnaise, toujours en lice dans « Le meilleur pâtissier », est bel et bien en couple avec un autre candidat de l’émission diffusée sur M6 et RTL-TVI. Son nom ? Benjamin.

« Tout a commencé sous la tente », lors du tournage organisé au printemps dernier, expliquent les deux amoureux dans une interview publiée cette semaine. « On a gardé le secret assez longtemps. On ne voulait pas précipiter les choses, car « Le meilleur pâtissier » nous a un peu coupé de la vie réelle. On était dans une bulle où tout était beau, tout était rose. On avait donc peur que ce soit une simple amourette. »

En couple depuis plusieurs mois, les deux candidats sont toujours en lice dans l’émission après 11 semaines de compétition.

