Deux accidents de la route, avec blessé, en province de Luxembourg

Trois véhicules impliqués à Bras-bas. Un seul véhicule en cause entre Signeulx et Mussy-la-Ville

Dimanche soir, peu avant 20 heures, un accident de la route est survenu rue d’Amberloup à Bras-Bas dans la commune de Libramont. Trois véhicules ont été impliqués. Une personne a été prise en charge par les pompiers de Saint-Hubert.

Plus tard dans la soirée, vers 23 heures, un véhicule, seul en cause, a fait une sortie de route rue du 4e Régiment d’Infanterie française entre Signeulx et Mussy-la-Ville dans la commune de Musson. Deux personnes ont été blessées. Les pompiers de Virton sont intervenus.