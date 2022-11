Fusion Bastogne-Bertogne: "Nous ne ferons pas marche arrière"

Les commentaires de Benoît Piedboeuf sur les résultats de la consultation populaire organisée dimanche à Bertogne ont fait réagir le bourgmestre de Bertogne, Jean-Marc Franco.

" Benoît Piedboeuf critique la façon dont le processus de fusion entre Bastogne et Bertogne s’est déroulé. Il oublie que le parlement wallon a rejeté un amendement proposant de rendre obligatoire la consultation populaire en juillet de cette année, souligne-t-il. Il confond référendum et consultation populaire. On le renvoie vers ses juristes pour lui expliquer la différence entre les deux."

Le bourgmestre bertognard rappelle, par ailleurs, les obligations contenues dans le décret sur les fusions, votées par le parlement wallon - MR, PS, Ecolo, les Engagés - sur un texte proposé par la ministre MR Valerie Debue.

"Toutes ces obligations ont été respectées par les communes de Bastogne et de Bertogne, poursuit-il. Benoît Piedboeuf ne fait preuve d’aucune cohérence politique."

Jean-Marc Franco revient sur une consultation populaire qui s’est déroulée en 2016 dans la commune de Fauvillers concernant la reprise de la gestion de l’eau par la SWDE. " Malgré une participation semblable (38 %) à celle de ce dimanche à Bertogne et un résultat proche (57 % contre), la commune, dont le MR est dans la majorité, avait décidé de remettre son réseau à la SWDE."

Le bourgmestre bertognard s’étonne que Benoît Piedboeuf ne s’en soit pas ému à l’époque et que les mandataires MR soient bien restés dans la majorité communale. "Ses critiques actuelles ne sont donc absolument pas crédibles. En effet, sa position varie simplement en fonction de la présence du MR dans l’opposition ou dans la majorité communale. Le décret a bien été respecté, le résultat de la consultation populaire n'est pas contraignant. Nous ne ferons pas marche arrière."