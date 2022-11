Marche-en-Famenne : action " Haies d’honneur" à Hargimont

La locale Ecolo plantera plus de 130 mètres de haies ce dimanche 27 novembre

La locale Ecolo de Marche-en-Famenne organise, ce dimanche 27 novembre, pour la troisième année consécutive, l’action de terrain "Haies d’honneur", qui vise à sensibiliser les citoyens à l’importance des haies pour la biodiversité et les encourager à contribuer à leur plantation.

Cette action est née en 2020, en soutien au projet "Yesweplant" de la région wallonne, porté par la ministre Céline Tellier. Cette année, la locale plantera plus de 130 mètres de haies à Hargimont, au profit d’un éleveur et producteur local, le Champ de la Berge.

" Il s’agit d’une haie axée biodiversité avec une belle diversité d’essences et une structure multi-étagée. Elle pourra également servir de corridor écologique entre le bois situé le long de la rue de Binte et le bois situé au-delà de la rue Félix Lefèvre, précise Sébastien Steyaert, porteur du projet, qui détaille également les essences choisies : aubépine à 1 style, cerisier à grappes, viorne obier, cornouiller mâle, sureau noir, bourdaine et églantier.

Nicole Graas, conseillère communale, ajoute qu’il tenait à cœur à la locale Ecolo de réaliser ce projet à Hargimont, un village dévasté par les inondations en 2021. "Nous voulons, modestement, aider à la reconstruction", précise-t-elle.

Enfin, cette action sera une première, pour au moins une raison, cette année : pour la première fois après deux années de confinement sanitaire, la locale peut ouvrir son action au public. Tous les citoyens sont les bienvenus, dès 9 heures, rue du moulin, le long de la Wamme.