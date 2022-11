Marche-en-Famenne : la bibliothèque locale reprise par la Ville

Depuis le 1er septembre, la bibliothèque locale de Marche-en-Famenne a été reprise officiellement par la Ville. Jusqu’ici, elle était gérée par la Province, soutenue financièrement par la Ville et intégrée à la bibliothèque centrale provinciale, au Centre culturel. La bibliothèque centrale alimente, pour rappel, toutes les bibliothèques locales de la province.

En 2019, la Province a informé la Ville de sa volonté de se désinvestir progressivement de la bibliothèque locale, qui compte 25 000 ouvrages, ainsi que de la ludothèque (3 500 jeux), pour financer d’autres compétences qui lui ont été dévolues depuis, dont le financement pour partie des zones de secours.

Après discussion, un accord a été conclu et les bases d’une nouvelle structure ont été jetées, avec la création d’une ASBL propre, intitulée BiLoM (Bibliothèque locale Marche). " Une nouvelle directrice a été engagée en la personne de Madame Mathon, et depuis le 1er septembre la bibliothèque fonctionne avec les nouveaux statuts de l’ASBL. Un conseil d’administration a aussi été nommé et est présidé par Michel Vanherck", précise l’échevin de la Culture, Christian Ngongang.

Indépendamment de la nécessité pour une ville comme Marche-en-Famenne de disposer sur son territoire d’une bibliothèque locale, la nouvelle équipe et le collège communal considèrent la lecture comme une mission d’éducation permanente.

" Si la Ville s’occupe de la lecture, ce n’est pas pour se limiter au rôle classique d’une bibliothèque. Nous devons aller plus loin, parler aux jeunes, faire des liens avec les outils numériques, les langues étrangères…" indique le bourgmestre, André Bouchat. Cette feuille de route prendra du temps, demandera des moyens financiers, mais la pire des choses serait de remplir une obligation légale, disposer d’une bibliothèque publique, sans lui donner un visage attrayant, compétitif et utile à tous les pans de la société."

Après avoir pris ses marques, il appartiendra donc à cette nouvelle équipe et au conseil d’administration de mettre en place une dynamique propre, tout en s’appuyant sur les ressources de la bibliothèque, dans un environnement qui, lui, est déjà opérationnel grâce à la rénovation du bâtiment réalisée par la Province.

Une des premières décisions de la nouvelle équipe a été d’élargir l’horaire d’ouverture, à partir du 1er décembre, en passant de 12 heures à 22 heures par semaine. Un espace détente est également mis à disposition durant les heures d’ouverture de la bibliothèque, avec WiFi disponible. Parmi les autres nouveautés, citons l’animation lecture pour les enfants de 6 à 12 ans, le samedi matin, tous les 15 jours de 10 h 30 à 11 heures. Prochaines dates : 17 décembre, 21 janvier et 18 février.

L’horaire à partir du 1er décembre : • Lundi : fermé au public • Mardi : 13 h 30 à 18 heures • Mercredi : 13 h 30 à 18 heures • Jeudi : 8 h 30 à 13 heures • Vendredi : 13 h 30 à 18 heures • Samedi : de 9 heures à 13 heures. Contact : 084/31 10 58