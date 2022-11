Une voiture sur le toit à Meix-devant-Virton : une personne a été désincarcérée

Un accident de la circulation est survenu, ce mardi matin vers 7 heures, dans la bretelle de la N 87 à hauteur de Meix-devant-Virton.

Une voiture, seule en cause, a fait une sortie de route. Le véhicule a terminé sa course sur le toit dans un fossé. Une personne a dû être désincarcérée. Les pompiers de Virton et d’Etalle sont intervenus