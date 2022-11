La Roche-en-Ardenne : des sapins de Noël offerts à Renaix et La Panne

En juillet 2021, la commune de La Roche-en-Ardenne a été durement touchée par les inondations. Le débordement de ruisseaux a provoqué un glissement de terrain et l’effondrement d’un mur de l’école Saint-Joseph. Ensuite, l’Ourthe, sortie de son lit, a inondé le centre-ville, provoquant d’importants dégâts. Tous les stigmates n’ont pas encore été effacés. Des ponts doivent encore être reconstruits à Maboge et dans la vallée du Bronze.

Derrière ce désastre qui, heureusement n’a pas fait de victime, s’est dégagé un réel élan de solidarité. Des citoyens, des associations, des communes sont venues en aide à la Ville et ont épaulé les services de secours et les services communaux.

Parmi ces communes qui ont tenu à apporter leur soutien logistique et humain, deux venaient de très loin : Renaix et La Panne. “Des liens d’amitié ont été tissés avec ces deux communes, bien avant les inondations, rappelle le bourgmestre Guy Gilloteaux. Des habitants de Renaix participent au carnaval de La Roche-en-Ardenne et ils invitent une délégation rochoise à leurs festivités carnavalesques. Quant aux habitants de La Panne, ils sont nombreux à passer leurs vacances dans notre commune.”

Afin de leur montrer leur gratitude, le bourgmestre et les autres membres du collège communal ont souhaité leur faire cadeau d’un sapin de Noël. “Ils n’ont pas hésité à parcourir plus de 200 km pour venir nous aider quand nous étions dans le désarroi, poursuit Guy Gilloteaux. Ces sapins représentent un petit témoignage de notre gratitude : c’est tout un bois qu’on aurait pu leur offrir en guise de remerciement.”

Ces sapins seront abattus dans le bois de Hives, ce samedi 26 novembre, en présence des bourgmestres de ces deux entités. “Le service travaux a choisi des arbres de 14 mètres de haut. À Renaix, il sera installé sur la place du marché. À La Panne, il s’intégrera au village de Noël qui sera mis en lumière le 17 décembre. J’ai été convié à l’inauguration. J’y participerai avec grand plaisir”, conclut-il.