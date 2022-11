Ecolo Luxembourg offre plus de 1 500 arbustes fruitiers

Dans le cadre de la semaine de l’arbre, les membres des dix locales Ecolo distribueront des arbustes fruitiers aux quatre coins de la province de Luxembourg, dès ce week-end. Plus de 1 500 plants de groseilliers, cassissiers et framboisiers seront offerts.

” Planter un arbre à cette époque de l’année pour en récolter les fruits à la belle saison, c’est bien sûr une manière de renouer avec le cycle de la nature, souligne Julien Houssa, animateur politique d’Ecolo Luxembourg. C’est aussi un geste symbolique en faveur d’une alimentation saine et responsable et des circuits courts.”

Ecolo Luxembourg rappelle que de nombreux aliments arrivent dans nos assiettes après avoir parcouru des milliers de kilomètres. “Ce système mondialisé rend difficile le contrôle de toutes les étapes de la chaîne. Des aliments pas toujours de qualité, des risques pour la santé, une délocalisation de l’emploi, un impact accru sur l’environnement : autant de conséquences d’un mode de production qui vise le profit avant tout.”

Face à ces enjeux, Ecolo soutient à tous les niveaux de pouvoir le développement des circuits courts. Un circuit court, c’est un mode de production et de commercialisation de l’alimentation qui vise à rapprocher le producteur du consommateur. Un chemin plus direct avec des plus-values multiples pour l’économie locale, la qualité de l’alimentation et l’environnement. Selon les Verts, soutenir les circuits courts c’est aussi encourager les citoyens à changer leurs habitudes de consommation.

Les dix locales d'Ecolo Luxembourg vous fixent rendez-vous à Arlon – samedi, au marché aux légumes de 10 heures à 12 heures – Bastogne – samedi, parc Elisabeth de 9 h 30 à 12 h 30 – Bertrix – dimanche, salle du village à Jehonville à 10 heures – Habay – samedi, place Nothomb de 10 heures à 12 heures, dimanche place rue de la Foulie de 10 à 12 heures – Libramont – dimanche matin à Freux – Messancy – dimanche, place Concordia de 10 heures à 12 heures – Nassogne – dimanche, place communale de 10 heures à 12 heures – Vielsalm – mardi, place de Bruyère-en-Vosges de 16 h 30 à 19 heures – et, enfin, à Virton, samedi, de 9 h 30 à 10 h 30, à Saint-Mard et Latour, et, de 10 heures à 12 heures, à Ethe et Saint-Rémy.