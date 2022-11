La pêche aux médecins généralistes est ouverte en province de Luxembourg

Les journées de la médecine générale en milieu rural ont attiré plus de 300 jeunes mardi et mercredi à Vayamundo Houffalize.

Le métier de médecin généraliste en milieu rural est un métier à part. Pour le faire connaître auprès des étudiants et assistants en médecine générale, Santé Ardenne et la Province de Luxembourg ont, pour la huitième fois, organisé des journées découvertes de ce domaine dans les installations de Vayamundo à Houffalize. "Notre but est de promouvoir le métier et la diversité de ses actes techniques,...