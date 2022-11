La Croix-Rouge renforce ses actions en province de Luxembourg

Grâce à son réseau d’entités locales présentes partout en Wallonie et à Bruxelles, la Croix-Rouge de Belgique fournit une aide de première nécessité à ceux qui en ont le plus besoin et ce toute l’année.

Durant la période hivernale, cette aide se voit encore renforcée partout, ” même si nous ne parlons plus de “plan hivernal” tant nos activités sont réellement nécessaires toute l’année”, précise la porte-parole de la Croix-Rouge Nancy Ferroni,

Le sort des personnes sans-abri, quelle que soit leur origine, qu’elles soient migrantes ou non, inquiète tout particulièrement les équipes de la Croix-Rouge de Belgique. Entre 2018 et 2021, le nombre de personnes sans-abri a augmenté de 27 %, rien qu’à Bruxelles.

En 2021, selon les derniers recensements conduits sous l’égide de la Fondation Roi Baudouin, on dénombrait : à Bruxelles 5 313 personnes sans-abri à la rue, dont plus de 900 enfants, à Charleroi, 959 adultes et 200 enfants, à Namur, 874 adultes et 272 enfants, à Liège, 422 adultes et 78 enfants et à Arlon, 149 adultes et 69 enfants

Les actions ont été renforcées en province de Luxembourg :

Le bar à soupe de Bouillon est ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 10 h 30 à 13 heures. Il est situé rue du Collège, 31.

Le bar à soupe de Bastogne est ouvert les lundis de 11 h 30 à 13 h 30, il est situé rue des Jardins, 20. Les mercredis et vendredis, le resto social est ouvert à la même adresse.

La Croix-Rouge d’Arlon collabore étroitement avec l’abri de nuit d’Arlon -seul abri pour toute la province – pour les besoins vestimentaires des personnes sans-abri, via son réseau de vestiboutiques.

Pour les enfants des familles démunies, Saint-Nicolas distribuera des jouets le 30 novembre prochain à la Croix-Rouge d’Arlon.

La Croix-Rouge de Bastogne collecte également et redistribue jeux et jouets en collaboration avec les CPAS, tandis que la Croix-Rouge de Bertrix fera sa distribution de jouets en présence de Saint-Nicolas le 3 décembre à 10 heures.