L’urgence climatique en ligne de mire

Au conseil d’administration d’Idélux du 16 novembre, Guirec Halflants, chef de groupe Ecolo au conseil provincial et observateur au CA, est intervenu à plusieurs reprises dans le débat sur la stratégie de l’intercommunale pour faire évoluer la finalité et l’objet de cette dernière et la mettre en concordance avec le contexte...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous