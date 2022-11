Une voiture fait des tonneaux sur la N 89 : une personne a dû être désincarcérée

Un accident est survenu, ce mercredi vers 8 heures, sur la N 89 à hauteur de la Converserie (Tenneville) en direction de Champlon. Une voiture a fait des tonneaux et a terminé sa course dans un talus. Alors que le véhicule prenait feu, des automobilistes se sont arrêtés et ont éteint le début d’incendie avec des extincteurs. Une personne a dû être désincarcérée. Blessée, elle a été prise en charge. Les pompiers de Saint-Hubert et de Libramont se sont rendus sur place.