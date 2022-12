Daniel Ledent condamné en appel

La cour d’appel de Liège a condamné l’ancien député provincial Luxembourgeois Daniel Ledent à 4 mois de prison avec sursis et une amende de 4 000 euros dans une affaire de détournement d’argent public. Daniel Ledent aurait favorisé l’attribution de plusieurs marchés publics au profit du Liégeois Thierry Jottard, également poursuivi à ses côtés. Daniel Ledent était président et administrateur de l’ASBL Nouveau Gisements d’emploi, NGE. Il a expliqué à la cour que cette ASBL avait été constituée par la province de Luxembourg. Cette dernière lui allouait un budget sous forme d’un subside de fonctionnement découlant d’un contrat de gestion afin qu’elle prenne des participations dans des sociétés commerciales. Cette ASBL devait justifier des subsides qu’elle recevait de la province mais aussi de la Région wallonne ou d’autres institutions publiques.

Détournements

On reprochait notamment à Daniel Ledent d’avoir favorisé un professeur liégeois à la tête de plusieurs entreprises, Thierry Jottard, dans l’attribution de différents contrats. Ce dernier a accepté une mission d’audit interne pour un “coaching NGE” et “un coaching direction” qui a fait l’objet d’un bon de commande à sa société, la SA Communications d’Entreprises, la Cd’E, dénommée GROUPE Cd’E, et une mission d’audit externe “WIN-WIN : conseil stratégique en économie sociale” par un bon de commande adressé à la même société. Ces deux marchés publics ont été exécutés en 2014 et intégralement payés. Thierry Jottard a continué à prester pour l’ASBL NGE en 2015 et 2016 sans qu’aucun bon de commande ne lui soit adressé personnellement ou à ses sociétés. L’ancien député provincial était suspecté d’avoir détourné plus de 130 000 euros d’argent public dans le cadre de ses fonctions de président de l’asbl NGE. Le prévenu Jottard a émis des factures arguées de faux visées au nom de la société Groupe Cd’E et au nom de la SCRL Research and Marketing, R&M, pour, selon les prévenus, obtenir paiement des prestations qu’il avait accomplies depuis 2015.

Intention frauduleuse

“Les prévenus ont agi dans l’intention frauduleuse de faire remettre aux sociétés du prévenu Jottard des fonds publics au-delà de ce qui était prévu par cette convention”, relève la cour. “Bien que ces factures aient été approuvées par le président et le directeur de l’ASBL et que certaines d’entre elles ont été émises alors que le prévenu Jottard en était devenu officiellement un des dirigeants, il est manifeste que la référence inexacte à un bon de commande, qui avait existé et sans rapport avec une mission de création d’une CDM, ou à une convention de coopération extension de charges CEO inexistante ont permis de passer outre des contrôles internes mis en place et d’obtenir paiement en abusant ainsi de la confiance des préposés et autres membres des organes de l’ASBL.”

Selon les magistrats, les faits ne sont pas dus au hasard. “Le prévenu Jottard, parfaitement informé, après ses deux premiers audits sur le fonctionnement de l’ASBL, n conseillant le directeur et au centre de toutes les discussions concernant l’octroi de subsides et le contrat de gestion, a consciemment participé aux manœuvres frauduleuses dans l’intention de faire remettre frauduleusement les fonds à ses sociétés. “

”Le prévenu Jottard argue de ce qu’il n’a perçu aucun traitement ou dividende des sociétés prévenues”, souligne la cour. “Il semble cependant en être le bénéficiaire économique,” ont estimé les magistrats. Thierry Jottard a écopé d’une peine de travail de 100 heures ou, à défaut, 6 mois de prison. La cour l’a également condamné à une amende de 6 000 euros et une confiscation de 20 000 euros. La SCRL Research Marketing a écopé d’une amende de 15 000 euros avec sursis de trois ans.