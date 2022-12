Thomas Meunier ouvre un nouveau restaurant le "T’Châr" avec l'aide de Julien Lapraille

Quelques heures avant le match des Diables rouges au Qatar, Thomas Meunier répondait, par écran interposé, aux questions des journalistes réunis dans son restaurant Le T’Châr, place Mc Auliffe à Bastogne. Smartphone en main, Julien Lapraille, son associé. Un binôme de choc pour relancer le projet imaginé il y a cinq ans.

Propriétaire de l'immeuble, où une rôtisserie a ouvert pendant quelques mois, Thomas Meunier repart sur de bonnes bases avec le soutien de l'ancien candidat de Top Chef.

"Quand on s'est séparé de l'ancien associé, on a cherché un nouveau fer de lance, un nouveau partenaire avec de bonnes idées et de l'expérience dans l'Horeca, car c'est ce qui nous a manqué, a expliqué le footballeur. Julien s'est proposé et on a tout de suite signé. Ce n'est, en effet, pas évident de trouver quelqu'un qui sait cuisiner, manager et faire du coaching. Les deux soirées tests se sont très bien déroulées : tout le monde était ravi."

Le footballeur entend partager ses découvertes culinaires à travers le monde tout en conférant à l'établissement un ancrage local, avec des produits du terroir. Les deux hommes jouent la carte de la complémentarité. "J'ai apporté ma pierre à l'édifice dans le choix de la décoration et des plats qui seront proposés. Je fais confiance à Julien : il a les idées claires", a-t-il précisé.

Julien Lapraille apportera sa touche personnelle aux mets qui seront servis. "Si le restaurant s'appelle T'Châr, en référence à la viande, en wallon, et au char de la place Mc Auliffe, la carte sera très variée et comprendra aussi des plats de poisson. Elle fait référence au passé de la ville. Par exemple, l'apéro est à partager entre soldats et le dessert s'appelle le coup de canon."

L’établissement, à double entrée, équipé d’un ascenseur, se répartit sur trois étages : le restaurant, le bar et le rooftop. Il sera accessible, du jeudi midi au dimanche soir, dès ce samedi 3 décembre.