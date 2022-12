Tintigny : Martine Orban et François Maréchal ont présenté leur démission

La seconde lettre de démission, apportée également par Madame Orban, est quant à elle signée de la main de François Maréchal. Il démissionne pour raisons professionnelles. Pour rappel, Monsieur Maréchal est officiellement remplacé par Sophie Jacques depuis février 2022. Sophie Jacques deviendra donc conseillère effective lors du prochain conseil. Le remplaçant de Martine Orban est déjà connu, il s'agit de Guy Schneder. Il prêtera serment le 28 décembre.

Deuxième pilier de pension

Les élus ont voté à l’unanimité le deuxième pilier de pension destiné aux employés communaux. De quoi permettre une meilleure stabilité financière. L’acquisition stratégique de la future maison de village de Lahage a également été acceptée. La maison de l’ancienne institutrice, située à proximité de l’église, sera donc transformée en local destiné aux habitants. Ceux-ci seront prochainement consultés à ce sujet. Une petite place verra également le jour, tout comme une liaison entre les rues Saint-Hubert et Jean-Louis Orban. Une nouvelle mouture saluée par la minorité qui ne souhaitait pas voir naître un projet en dehors du village, le tout, pour un coût moins important (ndlr : 800.000 euros à la charge de la Commune).

Voirie agricole

Précisons aussi qu’à Bellefontaine, l’ancienne chaussée romaine allant vers Rawez sera bétonnée pour permettre le passage de véhicules agricoles et de promeneurs. Patrice Orban n’a pas manqué d’attirer l’attention quant à la largeur de la future voirie pour un passage plus aisé des véhicules agricoles. En fin de séance, la conseillère Christelle Mathieu est intervenue concernant un projet de marquage au sol sur la zone 30 située à proximité de l’école de Hamipré (Neufchâteau). Un dispositif qui permet de signaler la présence de l’établissement aux usagers de la route. Christelle Mathieu a donc demandé si un tel marquage pourrait éventuellement voir le jour à Tintigny. La majorité lui a répondu que la Commune s’est portée candidate dans cet appel à projet et que de telles signalisations pourraient effectivement voir le jour dans le futur.