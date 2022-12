Deux patinoires en glace en province de Luxembourg

" Le syndicat d’initiative envisageait d’installer une patinoire synthétique mais les prix ont explosé et il a renoncé à son projet, explique Philippe Bontemps, bourgmestre de Durbuy. Un accord a été conclu entre le syndicat d’initiative et Adventure Valley. Le système innovant mis en place, par le fournisseur, permettra de réduire la facture énergétique de 25 %."

Le directeur commercial d’Adventure Valley, Luigi Coduti, est ravi de cette collaboration. " La patinoire de 24 mètres sur 12 est installée devant le Sanglier des Ardennes, précise-t-il. Il nous a semblé important de garder cette activité attractive au cœur du marché de Noël. Les récents résultats démontrent que nous avons eu raison d'investir dans une surface gelée : le week-end dernier, la patinoire a accueilli entre 500 et 600 patineurs par jour."

La patinoire durbuysienne dispose d’un stock de 200 paires de patins. Il est, dès lors, conseillé de réserver sur le site adventure-valley.be . Les jours et heures d’ouverture coïncident avec les horaires du marché de Noël. Pendant le congé scolaire, elle sera accessible tous les jours, jusqu’au 8 janvier.

A La Roche-en-Ardenne aussi, la patinoire en glace, installée sur le Quai de l’Ourthe, connaît un beau succès. Ouverte depuis le 3 décembre, elle sera accessible jusqu’au 15 janvier. La surface gelée de 40 mètres sur 15 - 600 m2 - est prolongée par une cafétéria chauffée de 250 m2.

" Nos estimations, en termes de coût énergétique, ont été revues à la hausse, précise Nicolas Caprasse de la société Ardenne Aventures. Nous devrons débourser 50 000 €, et non 40 000, au lieu de 17 000 € pour l’électricité. Le prix d’entrée a, par conséquent, été légèrement majoré, soit 10 € au lieu de 8 par enfant, et 12,5 au lieu de 10 pour les plus de douze ans." Les infos pratiques sur la patinoire rochoise se trouvent sur la page Facebook d'Ardenne Aventures.