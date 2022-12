Afin de créditer leur QR code, elles ont jusqu’au 16 décembre pour commander des tickets de passage électroniques ou pour renvoyer, par lettre recommandée, leurs anciens chèques dépôt papier à Idélux qui les convertira en tickets électroniques.

Ces nouvelles modalités pratiques s’inscrivent dans une démarche globale d’informatisation. Objectif ? Optimaliser la gestion en simplifiant de nombreuses tâches comme les évacuations des conteneurs de 30 m 3, la gestion des stocks, le suivi statistique des apports et aujourd’hui, la gestion des accès aux recyparcs.

Lors de chaque passage, les PME, indépendants et associations seront invités à présenter leur QR code au préposé qui le scannera. Ainsi, le passage sera automatiquement comptabilisé et déduit du portefeuille de tickets électroniques prépayés. Les avantages du système ? Validité illimitée des tickets électroniques, rapidité de la procédure de commande, partage facile du QR code unique de l’entreprise à ses différents ouvriers.

Pour le reste, les tarifs et conditions d’accès ne changent pas. Le dépôt est gratuit pour les papiers – cartons, les bouteilles et bocaux en verre et les déchets électriques et électroniques. Pour les autres déchets des PME, le tarif est fonction du type d’activité.

Pour recevoir son QR code personnalisé et commander des tickets de passage électroniques, il suffit de compléter un formulaire de demande via www.idelux.be.