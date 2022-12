Cette année, c’est au cœur du marché de Noël de Bertrix, à proximité du cube et des animateurs, que les tartiflettes seront préparées et mises en vente.

" Nous avons décidé de produire et de vendre sur place pour réduire les coûts, explique Marc Lecomte, co-organisateur. En effet, les prix des matières premières ont été revus à la hausse et nous ne voulions pas que cette augmentation se répercute sur le prix. La portion de 500 grammes est vendue, comme l’an dernier, au prix de 7 euros. "

Le Tartiflette Tour organisé en 2021 dans sept villes de la province de Luxembourg n’avait pas connu le succès espéré en raison des mesures sanitaires toujours en vigueur. Environ 5000 tartiflettes avaient été vendues. Un montant de 15 000 € avait été versé à Viva for Life.

"Cette année, nous avons l’immense privilège d’être au coeur de l’action sur le site de Bertrix , poursuit Marc Lecomte. Le défi Viva for Life 2022 consistera à vendre 1001 portions par jour, soit l’objectif que nous n’avons pas pu atteindre en 2021 suite aux différents problèmes liés au Covid."

Sur le plan financier, l’équipe espère atteindre, au cours de trois éditions, la barre des 50 000 euros étant entendu que l’Ode à la tartiflette, organisée à l’aérodrome de Saint-Hubert, avait permis de remettre un chèque de 21 053, 23 € à Viva For Life en 2019.

L’équipe motivée et enthousiaste est bien décidée a relever le défi et à produire 7007 portions de tartiflette sur le marché de Noël bertrigeois. La distribution se fera sur place ou via la "tartiflette car" qui, chaque jour, livrera les différentes commandes aux quatre coins de la province.

Un appel est lancé aux associations, entreprises, communes ou tout groupe de personnes qui souhaitent se rassembler autour d’un bon repas à un prix démocratique dans un esprit de convivialité et de partage au profit de Viva for Life. Réservations : tartiflette.tour@gmail.com