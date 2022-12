En province de Luxembourg, sur la N 4, la réhabilitation des revêtements à hauteur d’Ortheuville s’est terminée le 2 décembre. Sur la N 30, à la Baraque de Fraiture, la réfection du pont surplombant l’E 25 n’est pas terminée. La moitié du pont a pu être traitée. Les équipes ont libéré l’ouvrage en surface à la mi-septembre, avec une vitesse maximale localement réduite à 30 km/h pour des raisons de sécurité. Dans l’attente de la poursuite de la réhabilitation, un séparateur de trafic a dû être placé entre les deux voies de circulation.

” Entamer les opérations suivantes, sur l’autre moitié du pont, à cette date, n’aurait pas permis de les achever avant l’arrivée de l’hiver, ce qui aurait généré une circulation alternée sur le pont pendant tout l’hiver, précise la Sofico. Pour éviter ce scénario, les voies ont été relâchées en septembre avec une vitesse limitée pour reprendre le travail au printemps prochain. Le chantier devrait être achevé en septembre 2023.”

Quant au chantier de réhabilitation et de sécurisation de la N 40, rue de Neufchâteau à Arlon, entamé le 13 septembre 2021, entre le carrefour formé avec la rue Numa Ensch-Tesch et le giratoire Drayton, il est toujours en cours.

Depuis le 27 octobre dernier, les travaux portent sur le côté pair de la nationale depuis le rond-point Drayton jusqu’à la rue Scheuer. La circulation s’effectue sur les voies réhabilitées situées côté impair mais toujours en sens unique et en direction d’Arlon avec une vitesse maximale limitée à 30 km/h. Les parkings en domaine public situés côté pair sont supprimés, les accès aux parkings privés et aux habitations sont partiellement maintenus. L’accès à la rue de Saint-Dié est supprimé et celui à la rue de l’abattoir est maintenu.

Les travaux consistent principalement à réhabiliter la voirie entre le carrefour formé avec la rue Numa Ensch-Tesch et le giratoire Drayton, réaliser un rond-point au carrefour formé par la rue de Neufchâteau et la rue de Saint-Dié, aménager un terre-plein central arboré, créer deux pistes cyclables, réaménager les trottoirs, les emplacements de stationnement, les zones d’embarquement et de débarquement des usagers des bus et, enfin, à adapter les trottoirs et zones de franchissement de voirie à la mobilité douce. La fin du chantier est prévue dans le courant du printemps 2023.