Le Dr Pascal Pierre renonce à ses fonctions de directeur général aux affaires médicales

Le Dr Pascal Pierre a informé le bureau exécutif et le directeur général de son intention de céder son poste de directeur général aux affaires médicales dès qu’un successeur sera désigné. Il a précisé qu’à ses yeux, “il est essentiel de mettre en place un médecin qui aura la force nécessaire, car les défis à venir nécessitent un investissement qui s’inscrit dans le style et le nouveau mode de fonctionnement impulsés par le nouveau directeur général. C’est une rupture indispensable qu’il faut poursuivre et j’ai toute confiance en Pascal Mertens pour y arriver”.

Le directeur général aux affaires médicales remercie l’ensemble des équipes pour leur collaboration durant ses 18 mois de fonction. Vivalia remercie également le Dr Pascal Pierre et salue à la fois son engagement et son investissement durant son mandat marqué par une série de difficultés exceptionnelles. Il aura ainsi géré les crises du Covid durant lesquelles il a veillé à ce que “chaque patient soit pris en charge, que personne ne soit laissé de côté”.

Le Dr Pierre a également géré la cyberattaque criminelle et ses très nombreuses difficultés liées à un virus non médical. “Durant son mandat, il s’est attaché à apaiser les pressions et tensions comme, par exemple, aux urgences de l’hôpital de Marche où les difficultés ont été désamorcées. Il a toujours privilégié le rétablissement du dialogue, en toute franchise, l’écoute entre les parties, et a fait preuve de compassion notamment face aux difficultés engendrées par la pénurie infirmière.”

Évoquant des avancées trop timides, des situations difficiles persistantes suite à la cyberattaque criminelle de mai dernier ou encore des attentes divergentes entre certains acteurs, le Dr Pierre précise que “les critiques doivent nous faire avancer, pas nous paralyser. Vivalia a besoin d’un électrochoc face aux défis à venir, à commencer par Vivalia 2025. Il faut se mobiliser en interne et se rassembler en dehors autour de ce projet, le seul qui permettra de maintenir des soins de santé dans la province.”

Le médecin ajoute : “Je crois plus que jamais dans le projet Vivalia 2025 mais il faut se donner les moyens de l’accomplir. Privilégions l’esprit d’équipe, la solidarité nécessaire hier comme demain, il faut poursuivre dans cet état d’esprit. Tout le monde doit s’investir, que ce soit les équipes travaillant dans nos sites comme les actionnaires.”

Enfin, le médecin souhaite que la transition à venir soit apaisée. Il assure qu’il prendra encore une part active dans la gestion médicale jusqu’à l’arrivée de son successeur. Le conseil d’administration mettra le point à son ordre du jour le 20 décembre prochain et lancera ensuite la procédure de désignation d’un nouveau directeur général aux affaires médicales.