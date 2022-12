Neuf bornes de recharge pour véhicules électriques à Vielsalm

Le projet de déploiement d’un réseau de bornes de recharge pour voitures et vélos électriques se poursuit à Vielsalm. Les bornes financées via les projets Pollec et FIC seront bientôt installées, tandis que neuf bornes de puissance plus faible devraient pouvoir être installées sur le territoire communal à la suite de l’appel à projets de la Région wallonne.