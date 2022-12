Sur 166 projets, 98 ont été sélectionnés pour une enveloppe budgétaire totale de 103 millions d’euros, allouée par la Commission Européenne et par le Plan de Relance de la Wallonie.

En province de Luxembourg, huit projets, déposés par les communes de Paliseul, Houffalize, Libin, Musson, Virton, Herbeumont, Wellin et Etalle, ont été retenus pour un montant total de subsides de 5 809 734 €.

Les projets retenus en province de Luxembourg. ©DR

Ces projets vont permettre d’améliorer les qualités techniques, énergétiques et environnementales des infrastructures publiques mais également de contribuer à la création d’activités et d’emplois dans le secteur de la construction au niveau local et régional et, enfin, de diminuer la dépendance énergétique.

Toutes les rénovations envisagées devront répondre au minimum aux critères applicables pour la PEB pour atteindre la performance globale exigée de 35 % d’économie des consommations énergétique. Cette performance sera contrôlée en obligeant les bénéficiaires à communiquer chaque année, pendant 5 ans leurs consommations énergétiques du bâtiment concerné.