Une école de cybersécurité à Transinne

Dans ce cadre, parmi les outils et services stratégiques mis en place, une première école internationale appelée "Cyberwal in Galaxia Program", vient d’accueillir sa première promotion de près de 80 étudiants européens, à l’Euro Space Center à Transinne dans la commune de Libin.

Cette école est le résultat de l’ambition commune de l’intercommunale Idélux et de ses partenaires de développer un centre de formation international de très haut niveau, sous l’autorité d’un comité scientifique présidé par Axel Legay, professeur de cybersécurité à l’UC Louvain, en lien avec les besoins des institutions, telles que l’ESA, mais également des entreprises, des pouvoirs publics et plus globalement de la société civile.

Un budget de 8.355.000 euros a été alloué par la Wallonie à Idélux pour financer l'organisation des écoles, du démonstrateur quantique et de l'infrastructure " Cyber Range". L'initiative Cyberwal ainsi inaugurée à Galaxia positionne la province de Luxembourg comme l'un des acteurs clés de la politique de cybersécurité régionale belge.

Cette école internationale a accueilli, en invité d’honneur, l’université du Luxembourg et 25 de ses étudiants qui entendent répondre au besoin croissant d'experts qualifiés et formés en politique de cybersécurité, sur leur territoire.

Selon les organisateurs, cette première édition est d’ores et déjà un succès et une reconnaissance pour l’expertise belge en matière de cybersécurité. L’avenir de cette école est assuré puisque les éditions 2023 et 2024 sont déjà en préparation. Durant une semaine, les étudiants seront encadrés par des intervenants des mondes académique, industriel et public, triés sur le volet.