Pour rappel, en 2015, le gouvernement wallon a décidé de la mise en œuvre d’un Plan Piscines pour rénover le parc des piscines wallonnes en réduisant la consommation énergétique et en favorisant l’utilisation de sources d’énergies renouvelables.

Les travaux éligibles étaient destinés à la rénovation de piscines existantes et la reconstruction de celles dont l’état de vétusté le justifiait. Les projets déposés devaient s’inscrire dans un ou plusieurs des critères suivants : réduction de l’empreinte carbone, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, développement d’aménagements favorisant l’apprentissage de la natation et la pratique sportive, réduction de l’utilisation du chlore en piscine.

À cette fin, un appel à projets a été lancé en 2016 auprès des communes, associations de communes, régies autonomes et provinces et en 2018, le gouvernement wallon a approuvé 33 projets financés par un budget de 110 000 000 € dont 55 000 000 € en financement alternatif et 55 000 000 € en prêt sans intérêt.

Depuis la décision de 2018, plusieurs projets ont été abandonnés. D’autres ont fait l’objet de cessions vers d’autres opérateurs juridiques ou de modification du régime de la TVA, impliquant un impact sur le montant du subside.

Après une première réaffectation en décembre 2020 des moyens non consommés du plan piscines aux projets maintenus, le gouvernement vient de décider de réaffecter le nouvel inexécuté à l’ensemble de ces projets.

Voici les montants – subsides approuvés en 2020 (1), subsides à réaffecter (2), nouveau subside après réaffectation (3) pour les projets portés par les communes luxembourgeoises, à savoir Aubange, La Roche-en-Ardenne et Vielsalm :