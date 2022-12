Concrètement, plus d’une dizaine d’employés se sont fixé un objectif de taille : courir du siège social d’Idélux à Arlon et rejoindre le Cube à Bertrix en passant par le site de traitement des déchets à Habay, le parc d’activités de Léglise et le recyparc de Neufchâteau.

Ce mardi 20 décembre à 8 heures, ils prendront le départ pour parcourir ces 60 km ; d’autres en feront 15 km. Leur arrivée à Bertrix est prévue entre 15 heures et 16 heures.

Une page a été créée pour récolter les dons : https://agir.vivaforlife.be/projects/viva-for-lifeby-idelux. Cette page est active jusqu’au 1er janvier 2023. Tout don de minimum 40 euros donne droit à une attestation fiscale. Cet appel aux dons est ouvert à tous, employés et personnes extérieures aux intercommunales.