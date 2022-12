Des pannes à répétition sur le rail en province de Luxembourg

Le comité de défense des usagers relève qu’il est maintenant habituel de constater des trains en panne, le dimanche, entre Marbehan et Neufchâteau. Il précise que depuis plusieurs semaines, plusieurs trains pour Bruxelles au départ de Luxembourg ne circulent plus aux heures de pointe en raison des retards importants sur le réseau SNCB par manque de matériel ou de personnel.

" Pas plus tard que ce lundi, un train est à nouveau tombé en panne entre Marbehan et Libramont, à près de 2 km de de la gare de Libramont, indique le porte-parole. Cette fois, il s'agissait d'un problème de tension électrique sur la ligne. En effet, depuis quelques mois, la ligne 162 Arlon - Namur a basculé en 25.000 volts. A l'endroit de la panne, le conducteur doit baisser son pantographe et le relever par la suite car une portion de la caténaire est à 23.000 volts et la seconde à 26.000 volts. Après être restés coincés durant près de quatre heures, les voyageurs en colère, ont ouvert toutes les portes du train via les ouvertures d'urgences pour rejoindre à pied, via les rails, bagages en mains, la gare de Libramont."

L’accompagnateur n'a rien pu faire pour retenir les passagers furieux. "Pourquoi un tel délai interminable avant une intervention ?, interroge Michaël Jacquemin. Avec tous ces retards, il y avait beaucoup de monde en gare de Libramont, la police a dû se rendre sur place avec une ambulance. Cette situation a entraîné de nombreuses suppressions de trains."

" Dès qu’il fait froid, c’est la cata sur le rail. Notre matériel est-il aussi vétuste que notre réseau ?A quand les nouvelles voitures M7 dont deux rames devaient circuler sur la ligne 162 ? La coupe est pleine, les voyageurs en ont ras le bol tout comme le personnel .Tout le monde exige des solutions acceptables qui soient mises en place au plus vite pour éviter le renouvellement de ce genre de situation", conclut Michaël Jacquemin.