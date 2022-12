Chiny : Elle a frappé un ambulancier

Les faits ont été commis le 15 mai 2020 à Chiny. Il était environ 20 h 30 lorsque les policiers ont constaté que la dame se trouvait dans la rue. Elle a refusé de rentrer chez elle. Elle a ensuite déambulé dans la rue de son habitation. Elle a refusé de se tenir à une distance suffisante des policiers qui sont intervenus sur place. Des ambulanciers sont également intervenus, ils n’ont pas été mieux reçus… En effet, la suspecte a craché sur les quatre inspecteurs de police et sur les deux ambulanciers. Pour terminer, elle a porté des coups à un des ambulanciers. La suspecte est dans un état mental déjà relativement peu stable. Elle a déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et est régulièrement suivie par des psychologues et des psychiatres. Étant donné le comportement qu’elle a adopté le jour des faits, le parquet a décidé de la soumettre à une expertise mentale pour déterminer si elle était responsable pénalement de ses actes et si elle ne devait pas être soumise à un internement.

Selon l’expert, elle a subi une altération grave de son discernement au moment des faits. Au moment de l’expertise, elle se trouvait toujours dans cet état. Malgré cela, son état n’était pas totalement aboli au moment des faits. Elle est donc pénalement responsable de ses actes.“Je ne suis pas fière de moi”, a indiqué la prévenue lors de son passage devant la cour d’appel. “Si je m’en rappelais… Je ne sais même pas qui est l’ambulancier. Je n’étais pas dans mon état normal. Je suis désolée. “ Interrogée sur son suivi psychiatrique après sa premier condamnation, la prévenue a eu bien des difficultés à répondre. “Je ne sais pas vous dire combien de temps ça a duré. Ça fait tellement de temps que j’y vais.”

En 2007, elle a écopé d’une peine de quatre ans de prison avec sursis probatoire après avoir commis des coups sur sa fille. Des faits qui ont provoqué des séquelles permanentes chez la victime. La cour s’est basée entre-autres sur la gravité des faits attentatoires à la sécurité publique, ainsi que le trouble causé à l'ordre social et l'incivisme dont la prévenue a fait preuve en se désintéressant du sort de ses concitoyens. La cour a estimé que la peine de probation autonome n’était pas “suffisamment dissuasive” et ne permettrait pas à la prévenue de “prendre conscience du caractère gravement fautif et inacceptable de son comportement.”