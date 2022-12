Le samedi 10 décembre, vers 10 h 00, Esmeralda Docq, une jeune femme âgée de 24 ans, a été vue pour la dernière fois à la gare de Libramont. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Esmeralda mesure 1m60 et est de corpulence mince. Elle a les yeux bleus, les cheveux auburn, mi-longs et ondulés.

Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon slim foncé avec l’inscription “AIR” sur la cuisse gauche de marque “Nike”, un T-shirt foncé, un sweat clair, une veste rose fuchsia à capuche, des bottines fourrées et une écharpe à carreaux noirs et blancs. Elle est en possession d’un sac à main rouge et blanc.

Il est demandé à Esmeralda de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, veuillez prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 ou via Child Focus au numéro 116 000.

Vous pouvez également réagir via email : avisderecherche@police.belgium.eu