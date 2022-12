L’incident sur la ligne 162 est en cours d’analyse

” Ce fut ce que l’on appelle la Loi de Murphy : une suite de circonstances exceptionnelles malheureuses, indique Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. Notre train est tombé en panne vers midi. Il y a eu deux tentatives de dépannage qui n’ont pas abouti, certains voyageurs ont perdu leur sang-froid et sont donc sortis du train d’eux-mêmes pour se retrouver au milieu des voies, ce qui évidemment est extrêmement dangereux pour leur propre sécurité.”

La porte-parole précise que le trafic a été interrompu pour éviter un accident, ce qui a empêché toute intervention d’un nouveau train de dépannage et a prolongé la durée de l‘intervention. “La sécurité des voyageurs est évidemment une priorité. À 15 h 30, la police est intervenue sur place pour vérifier qu’aucun voyageur ne se trouvait encore sur les voies et pour que nous puissions reprendre le trafic. Certains voyageurs ont été escortés par notre chef de bord. À 17 heures, le train a finalement pu être dépanné et les voyageurs sont arrivés à Libramont. Nous regrettons cet incident et leur présentons nos excuses.”

La SNCB admet que la situation a été compliquée ces derniers temps pour les voyageurs de la province de Luxembourg. “Nous constatons en effet que les pannes sont en augmentation, et nous analysons la situation pour trouver une solution structurelle au plus vite. Notre matériel est vieillissant et nous faisons face à un retard de la livraison de notre nouveau matériel roulant, poursuit Elisa Roux. Actuellement, sur les 445 nouvelles voitures M7 à double étage que nous avions commandées fin 2015, nous en avons reçu 220 du constructeur ferroviaire Alstom. La livraison des autres voitures, prévue initialement fin 2021, a été reportée à fin 2023. Cela signifie que nous devons garder d’anciens trains en service plus longtemps que prévu, et ces anciens trains sont plus propices aux pannes.”