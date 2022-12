Vivalia : un budget d’investissement de 62 millions €

Les prévisions budgétaires sont fortement impactées par la crise énergétique. D’après les projections d’augmentation, le prix du gaz sera multiplié par 4 et celui de l’électricité par 3, ce qui représente plus de 5 millions € de charges supplémentaires par rapport à l’année 2022 au niveau du secteur hospitalier. La cyberattaque dont a été victime Vivalia en mai 2022 impacte le budget à hauteur d’1 million €, répartis en budgets de fonctionnement et d’investissement.

Le budget d’investissement s’élève à plus de 62 millions €. 52 millions € seront consacrés au secteur hospitalier, notamment pour réaliser les projets nécessaires au maintien de la qualité des soins et des équipements durant la période intermédiaire avant l’ouverture du CHR de Houdemont.

Un montant de 3 025 000 € est budgété pour la construction d’une polyclinique près de la nouvelle MRS La Bouvière à Vielsalm, dans le cadre d’un projet pilote. Des investissements sont également inscrits au budget à hauteur d’1 million € pour des panneaux photovoltaïques, audits énergétiques, éclairage LED, remplacement de châssis, etc.

Plusieurs travaux engagés dans le cadre du plan de financement 2019-2023 de l’AVIQ, sont à présent terminés ou en voie de l’être. Il s’agit du reconditionnement du service de radiologie et de médecine physique ainsi que l’extension de la coronarographie à l’hôpital d’Arlon, du reconditionnement de l’unité centrale de production de Bertrix et des salles du bloc opératoire à l’hôpital de Libramont, de la construction d’un service d’autodialyse, de l’aménagement d’une salle de réveil et d’un nouveau quartier opératoire de six salles à l’hôpital de Marche ou encore, du reconditionnement global d’un étage en zones logistiques à Virton et du plateau de kinésithérapie à l’hôpital de Bastogne.