Deux accidents de la route à Villeroux et Sainte-Marie-sur Semois

Ce matin, vers 7 h 30, sur la N 879, après le carrefour Croix Rouge à Sainte-Marie-sur-Semois (Etalle), une voiture, seule en cause, a fait une sortie de route et a fini sur le toit. L’automobiliste était sorti du véhicule à l’arrivée des secours. Les pompiers d’Etalle et de Virton sont intervenus.