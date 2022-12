Le MR dénonce le blocage de la restructuration hospitalière

” Comme les médecins de l’hôpital de Marche-en-Famenne, de Virton et d’Arlon, nous regrettons ce départ, malheureusement prévisible, soulignent-ils. Cette démission et les différentes réactions entendues constatent et dénoncent, à juste titre, le blocage de la restructuration hospitalière qu’avait proposée le Dr Pascal Pierre dès le printemps 2022.”

Selon le MR, ces blocages proviennent notamment de résistances médicales au changement. “Ces résistances sont relayées dans les organes décisionnels de Vivalia auxquels le groupe MR que nous représentons participe avec les autres formations politiques. De notre côté nous y martelons depuis six ans l’impérieuse nécessité de restructurer notre paysage hospitalier.”

Les libéraux rappellent que, dans cette logique, ils ont, pour leur part, approuvé sans réserve les vingt points du plan du Dr Pierre que la majorité provinciale, en l’occurrence les Engagés et le parti socialiste, hésite à mettre en œuvre en se réfugiant derrière les blocages médicaux.

Le MR provincial affirme que si ces blocages médicaux existent, et existeront, sans doute, toujours, la loi sur les hôpitaux ne les rend pas insurmontables, si les forces politiques s’unissent pour agir enfin clairement pour soutenir ce plan, en collaboration avec le nouveau directeur général de Vivalia, Pascal Mertens, et le futur directeur général aux affaires médicales.

” Nous lançons donc un appel à la majorité provinciale PS-Engagés pour qu’elle élève le débat et soutienne sans réserve le plan du docteur Pascal Pierre ainsi que le plan Vivalia 2025 quelles que soient les réticences, compréhensibles mais insoutenables, de ses élus communaux arlonais, aubangeois, messancéens, bastognards… qui ne peuvent pas continuer à bloquer l’avenir de nos soins de santé plus longtemps. Ensemble, nous y arriverons”, concluent les libéraux luxembourgeois.